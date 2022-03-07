Brent petrolün fiyatı yükselmeye devam ediyor! Son 13 yılın zirvesinde
Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 130 doların üzerine çıktı. Yükseliş, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra geldi.
ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 23,8 değer kazancıyla 116,7 dolardan tamamlamıştı.
Bu sabah 122,79 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde 139 doların üzerine çıktı. Daha sonra gerileyerek, TSİ 02.55 itibarıyla yüzde 10,13 artarak 130,08 dolardan işlem gördü.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 9,46 artarak 126,89 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.
Analistler, ABD ve Avrupa ülkelerin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının petrolde arzı daraltacağını belirtirken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Brent petrolün varil fiyatının yüzde 30'dan fazla arttığını kaydetti.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.
Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.
Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporunda, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendirilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı hangi tarihte, nasıl olacak?
- YKS başvuru son gün: 2022 YKS TYT ücreti son ödeme günü ne zaman? Üniversite sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- 7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları
- Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kaç yaşındaydı, nereli? İşte biyografisi...
- Survivor Ekstra neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart Survivor Ekstra var mı yok mu?
- Acun Medya Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında?
- ÖSYM son dakika uyardı! Başvuru için son gün! YKS 2022 başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
- 1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?
- NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir?
- Gübre ve mazot ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Mazot gübre desteği ne zaman verilecek, son durum ne?
- 2021'de yaklaşık 1900 kişinin katılımıyla yapılan akademik bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkideki çiftlerin yüzde kaçı ilişkilerine ilk başta arkadaş olarak başlamıştır?
- 4 ilde Mart ayı kampanyası başladı! TOKİ'den 72.722 TL peşinatla ev sahibi olun! 2+1, 3+1'ler 180 ay vade fırsatıyla...