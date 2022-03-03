03 Mart 2022, Perşembe
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THY ile Air Serbia'dan genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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THY ile Air Serbia’dan genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ile Air Serbia arasında genişletilmiş kod paylaşımı (codeshare) anlaşması imzalandı. THY Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Bilal Ekşi, "Ülkelerimizin ikili ilişkilerinde önemli bir katma değer olacak" dedi.

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