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THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını 15 Mart'a kadar iptal etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını 15 Mart’a kadar iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı.

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