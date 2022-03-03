Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! Elazığ'dan bir müjdeli haber daha
Elazığ'da yaklaşık bir yıldır yapılan çalışmalar sonucunda Maden Tektik ve Arama, Türkiye’nin en büyük maden rezervinin bulunduğunu duyurmuştu. Alacakaya ilçesinden müjdeler peş peşe geldi.
Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.
Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu.
Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş! Bir döneme damga vurmuştu
- Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir, uyarlama mı? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?
- EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!
- Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisinde neler var?
- Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 FB TS maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Ankara yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara kar tatili var mı?
- Gamze Orman kimdir? Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman kimdir, kaç yaşında?
- Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu
- EKPSS geç başvuru ne zaman? 2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- 2022 pancar parası ne zaman yatacak? Pancar paraları yatırıldı mı?
- 10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...
- ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?