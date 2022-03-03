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Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! Elazığ'dan bir müjdeli haber daha

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! Elazığ’dan bir müjdeli haber daha

Elazığ'da yaklaşık bir yıldır yapılan çalışmalar sonucunda Maden Tektik ve Arama, Türkiye’nin en büyük maden rezervinin bulunduğunu duyurmuştu. Alacakaya ilçesinden müjdeler peş peşe geldi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.

Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu.

Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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