Türk vatandaşlarını Rusya-Ukrayna savaşından THY tahliye edecek!

TK-3271 sefer sayılı ilk tahliye uçağı saat 16.00'da İstanbul'da olması beklenirken, havayolu şirketinin Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan bugün ve yarın toplam 12 tahliye seferi yapması planlanıyor.

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