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Türk vatandaşlarını Rusya-Ukrayna savaşından THY tahliye edecek!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Türk vatandaşlarını Rusya-Ukrayna savaşından THY tahliye edecek!

Türk Hava Yolları, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için harekete geçti. Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan nakledilen Türk vatandaşları THY'nin tahliye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na getirilecekler.

Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırılan Türk vatandaşları tahliye seferleri ile Türkiye'ye getiriliyor.

Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan nakledilen Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın tahliye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na getirilecekler.

TK-3271 sefer sayılı ilk tahliye uçağı saat 16.00'da İstanbul'da olması beklenirken, havayolu şirketinin Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan bugün ve yarın toplam 12 tahliye seferi yapması planlanıyor.

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