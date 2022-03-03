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İstanbul'a ocakta gelen turist 790 bini aştı! Rusya ilk sırada

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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İstanbul’a ocakta gelen turist 790 bini aştı! Rusya ilk sırada

İstanbul, 2022 yılının ilk ayında 791 bin 578 yabancı turisti ağırlarken geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 136 arttı. Kente yılın ilk ayında 788 bin 726 kişi hava yoluyla geldi, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 2 bin 852 oldu - Gelen yabancılar arasında Ruslar 86 bin 977 turistle ilk sırada yer aldı.

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