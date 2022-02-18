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Son dakika: Bakan Nebati G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuştu! Vergi ve kalkınma mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Son dakika: Bakan Nebati G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda konuştu! Vergi ve kalkınma mesajı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1'inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "G20'nin en önemli başarılarından biri uluslararası vergilendirme alanında olmuştur. G20, bu dönüm noktası niteliğindeki başarısı ile güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha kanıtlamıştır." dedi.

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