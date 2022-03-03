Mazot ve gübre desteği ödemeleri bugün yattı mı? 2022 çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayının ilk günlerinde mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı sorusu yeniden gündem oldu. Çiftçiler konu hakkındaki detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Mazot ve gübre desteği ödemeleri bugün yattı mı? 2022 çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ödeme takvimi...