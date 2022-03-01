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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı

SON DAKİKA | Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında üçüncü kez toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Komite, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskleri ele alacak.

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