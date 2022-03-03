Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği bu hafta yatar mı?

2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteğinin bu hafta yatıp yatmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabiliyor. Peki; 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?