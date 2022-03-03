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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği bu hafta yatar mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği bu hafta yatar mı?

2022 mazot gübre desteği bu hafta yatar mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği almak isteyen çiftçiler, bu desteklerden faydalanabiliyor. Bilindiği üzere; hububat, gübre, tohum, mazot, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar ödemelerini banka hesaplarından alabilecek. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapabilirsiniz. 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteğinin bu hafta yatıp yatmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabiliyor. Peki; 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemelere yönelik duyuru yayınlanması bekleniyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

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