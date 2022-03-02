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Son dakika: Apple'dan Rusya kararı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Son dakika: Apple’dan Rusya kararı

Apple'dan yapılan açıklamada "Şirketin Rusya'nın işgaline yanıt olarak bir dizi önlem aldığı; Apple'ın Rusya'daki tüm ürün satışlarının durdurulduğu" denildi.

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