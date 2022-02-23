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Piyasalarda Rusya-Ukrayna gerilimi! Altın almalı mı satmalı mı? Altın yeni rekor kırar mı? Gram altın kaç para?

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Piyasalarda Rusya-Ukrayna gerilimi! Altın almalı mı satmalı mı? Altın yeni rekor kırar mı? Gram altın kaç para?

Rusya’nın Ukrayna krizinde aldığı Donetks ve Luhanks kararları piyasalarda nasıl bir etki yarattı? Yaptırım kararları sonrası piyasalar güne nasıl başlıyor? Emtia fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Yatırımcılar ne adım atmalı? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.

İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ons altın jeopolitik risk algısıyla birlikte 1825 dolar seviyesinden 1914 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu anda 1900 dolar seviyesinde tutunma çabasını sürdürüyor. Gelen haber akışlarını yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Rusya'dan gelen haberlerde herhangi bir olumsuzluk yok. Dün akşam ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına karşı piyasalar olumsuz bir fiyatlama yapmadı. Şu anda geçen günlere göre biraz daha sakin bir seyir var.

Tekrar bir geri çekilmenin mümkün olacağını düşünüyorum. 1820 dolar seviyeleri olacağını düşünüyorum bu tekrar test edilebilir. Bu fiyatlamalar ani olduğu için burada kar satışları olacaktır. Tansiyonun düşmesi ve diplomasinin devam etmesiyle ons altında gerilemenin mümkün olacağını tahmin ediyorum.

Ancak yıllık bazda baktığımız zaman yıl içerisindeki beklentimiz ons altın tarafında 2000 dolar seviyesinin üzerinde 2150 dolar seviyesinde yükseliş öngörüyoruz. Gram altın/TL seviyesi son 2 ayın seviyesini test etti. Burada 850 TL görüldü.

Bugün geri çekilme görüyoruz. Hem dolar kurundaki düşüş hem de ons altındaki stabil durum gram altını tekrar 840 lira seviyelerine çekti. Kısa vadede 810 seviyelerine geri çekilme olabilir. Yıl içinde bu fiyat yeni rekorlar görebiliriz. Özellikle yaz aylarında 1450 TL seviyelerine kadar devam edebilir.

Altın borcu olanlar ya da düğün yapacak olan bu son düşüşleri yani 810 TL ve altına düşüşleri alım poziyonu olarak değerlendirebilir. Vatandaşlarımızın bu düşüşleri iyi değerlendirmesi gerekir."

Altın yeni rekor kırar mı? ALTIN YENİ REKOR KIRAR MI?
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