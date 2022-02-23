Piyasalarda Rusya-Ukrayna gerilimi! Altın almalı mı satmalı mı? Altın yeni rekor kırar mı? Gram altın kaç para?
Rusya’nın Ukrayna krizinde aldığı Donetks ve Luhanks kararları piyasalarda nasıl bir etki yarattı? Yaptırım kararları sonrası piyasalar güne nasıl başlıyor? Emtia fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Yatırımcılar ne adım atmalı? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Ons altın jeopolitik risk algısıyla birlikte 1825 dolar seviyesinden 1914 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu anda 1900 dolar seviyesinde tutunma çabasını sürdürüyor. Gelen haber akışlarını yakından takip etmeye devam ediyoruz.
Rusya'dan gelen haberlerde herhangi bir olumsuzluk yok. Dün akşam ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına karşı piyasalar olumsuz bir fiyatlama yapmadı. Şu anda geçen günlere göre biraz daha sakin bir seyir var.
Tekrar bir geri çekilmenin mümkün olacağını düşünüyorum. 1820 dolar seviyeleri olacağını düşünüyorum bu tekrar test edilebilir. Bu fiyatlamalar ani olduğu için burada kar satışları olacaktır. Tansiyonun düşmesi ve diplomasinin devam etmesiyle ons altında gerilemenin mümkün olacağını tahmin ediyorum.
Ancak yıllık bazda baktığımız zaman yıl içerisindeki beklentimiz ons altın tarafında 2000 dolar seviyesinin üzerinde 2150 dolar seviyesinde yükseliş öngörüyoruz. Gram altın/TL seviyesi son 2 ayın seviyesini test etti. Burada 850 TL görüldü.
Bugün geri çekilme görüyoruz. Hem dolar kurundaki düşüş hem de ons altındaki stabil durum gram altını tekrar 840 lira seviyelerine çekti. Kısa vadede 810 seviyelerine geri çekilme olabilir. Yıl içinde bu fiyat yeni rekorlar görebiliriz. Özellikle yaz aylarında 1450 TL seviyelerine kadar devam edebilir.
Altın borcu olanlar ya da düğün yapacak olan bu son düşüşleri yani 810 TL ve altına düşüşleri alım poziyonu olarak değerlendirebilir. Vatandaşlarımızın bu düşüşleri iyi değerlendirmesi gerekir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşındadır? Halit Kıvanç sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
- Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'a ne olmuştu, hastalığı neydi?
- Haydar Dümen'in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? 100 milyonluk miras için hareteke geçti
- Haydar Dümen mirası ne kadar, kaç TL? Haydar Dümen’in mirası kime kaldı?
- Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer kim?
- Hayrettin Eren kimdir, kaç yaşındaydı? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren neden öldü?
- NATO ülkeleri hangileri, kimler var? Ukrayna NATO ülkesi mi? İşte o ülkeler...
- 2022 KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman?
- Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?
- 2022 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı 2022 hangi illerde olacak, şartları nelerdir? JGK ve EGM son açıklamalar...
- Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, gitti? İşte o isimler...