Piyasalarda Rusya-Ukrayna gerilimi! Altın almalı mı satmalı mı? Altın yeni rekor kırar mı? Gram altın kaç para?

Altın borcu olanlar ya da düğün yapacak olan bu son düşüşleri yani 810 TL ve altına düşüşleri alım poziyonu olarak değerlendirebilir. Vatandaşlarımızın bu düşüşleri iyi değerlendirmesi gerekir."

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