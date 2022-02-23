Kırsal Kalkınmada hedef 200 milyon liralık hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi kapsamında bu yıl 2 bin kişiye toplam 200 milyon liralık hibe verilmesini planlıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere 100 bin liraya kadar destek veriliyor.