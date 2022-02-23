Kırsal Kalkınmada hedef 200 milyon liralık hibe
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesinin 2022 detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, proje kapsamında bu yıl 2 bin kişiye toplam 200 milyon liralık hibe verilmesini hedefliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi kapsamında bu yıl 2 bin kişiye toplam 200 milyon liralık hibe verilmesini planlıyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere 100 bin liraya kadar destek veriliyor.
Bu destek kapsamında 2022-2024 döneminde her yıl 2 bin kişiye 200 milyon tutarında destek verilmesi hedefleniyor.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün koordine ettiği proje kapsamında, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, bitkisel üretim, tıbbi, aromatik bitki üretimi ile ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik başvuru yapılabilecek.
Projeyle tarımsal faaliyetlerin eğitimli, genç, uzman kişiler tarafından yapılması teşvik ediliyor. Proje ile eğitimli iş gücü ile tarımsal üretimin miktarı, kalitesi ve verimliliği artırılırken, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan diğer işletmelere eğitim almış uzman çiftçilerin örnek ve önderlik etmesi amaçlanıyor.
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