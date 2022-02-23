Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’dan flaş açıklama

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak, her Ukraynalı ülkesini savunmaya hazır. Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bu bağlamda Ukrayna'ya her türlü askeri desteği sağlamak önemli.