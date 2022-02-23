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Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’dan flaş açıklama

Son dakika haberleri... Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya sınırındaki kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Bodnar yaptığı açıklamada, "Savaş istemiyoruz ama Rusya o kadar kolay ilerleyemeyecek" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya sınırındaki kriz hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Dışişleri Bakanımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda konuşacak. Diplomasi yolu işe yaramazsa en etkili yol yaptırım yolu. Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararını, ABD ve İngiltere'nin yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Rusya'nın saldırganlığı arttıkça yaptırımların artmasını diliyoruz. Biz Ukraynalılar bölgedeki güvenlik sorununa çözüm bulmak için kolektif çözüm bulmaktan yanayız. Özellikle bölgedeki güvenlik durumunu çözmek için Ukrayna, BM Daimi üyeleri, Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir görüşme talep ettik.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak, her Ukraynalı ülkesini savunmaya hazır. Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bu bağlamda Ukrayna'ya her türlü askeri desteği sağlamak önemli.

Ukrayna'ya saldırı Rus toplumu arasında yaygın değil. Rusya Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturuyor bu durumda en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesi Ukrayna için her zamankinden daha güncel." ifadelerine yer verdi.

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