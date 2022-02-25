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Bulut Bilişim Pazarı 1 trilyon dolara koşuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Bulut Bilişim Pazarı 1 trilyon dolara koşuyor

INBUSINESS ve Vodafone Business işbirliğinde ilki gerçekleştirilen Future Of Technology: ‘Dijital Dönüşümün Anahtarı: Bulut’ta İş Yapmak’ Webinarı’nda konuşan  T. C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Bulut Bilişim pazarının globalde 1 trilyon dolar büyüklüğe hızla yaklaşırken Türkiye’de de kayda değer büyüme yaşandığını söyledi.

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