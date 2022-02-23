Rusya-Ukrayna krizi! Rusya’nın en büyük kozu: Doğalgaz! Avrupa ne kadar gaz alıyor? Doğalgaz vanaları kesilir mi?

Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yaptırımlar konusunda piyasa daha fazlasını bekliyordu. Bunlar kötünün iyisi oldu. Bu nedenle piyasalarda ılımlı bir hava oluştu. Rusya bunların olabileceğini çok önceden öngördü. Swift sisteminin yani para transferinin düğmesi ABD'de. Para akışını keserse bir anda keser.