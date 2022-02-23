Rusya-Ukrayna krizi! Rusya’nın en büyük kozu: Doğalgaz! Avrupa ne kadar gaz alıyor? Doğalgaz vanaları kesilir mi?
Rusya lideri Putin'in Donetks ve Luhanks kararlarının ardından dünya piyasaları sarsıldı. İngiltere ve ABD yaptırım kararı alırken Batı’ya gaz akışının ana kaynak noktası olan Rusya’nın hamlesinin ne olacağı merak konusu oldu. Putin gaz arzında kesinti olacak mesajı verirken gaz fiyatlarının yükselmesinde konuşulanlar arasında. Peki sorun nasıl çözülecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yaptırımlar konusunda piyasa daha fazlasını bekliyordu. Bunlar kötünün iyisi oldu. Bu nedenle piyasalarda ılımlı bir hava oluştu. Rusya bunların olabileceğini çok önceden öngördü. Swift sisteminin yani para transferinin düğmesi ABD'de. Para akışını keserse bir anda keser.
Burada en büyük denklem enerji, mesela Almanya'nın çok fazla topa girmiyor olması bundan kaynaklı. Almanya yüzde 49 oranında doğalgazını Rusya'dan tedarik ediyor. Avrupa'nın gazının tamamının yüzde 40 tedarikçisi Rusya'dır.
Rusya para akışında bir kesinti olursa bunu Çinli konuşarak çözmüştü, yani bunu bekliyordu. Burada bütün denklem enerjinin üzerinden gidiyor. Rusya burada gazı keserse parası kesiliyor. Buradaki denklem ticaret anlamında devam ediyor.
Vananın kapanması söz konusu olur mu? Bunu bilemeyiz ama bu vana kapanırsa Avrupa'ya gaz gitmez ama Avrupa'dan para gelmez. Ancak rakamlara bakıldığı zaman Avrupa enerji anlamında Rusya'ya bağımlı gözüküyor. Gaz fiyatları noktasında da bir tehdit söz konusu oldu.
AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ
*Avrupa'nın yıllık doğalgaz ihtiyacı 500 milyar metreküp
*AB'nin yüzde 38.2 doğalgazı Rusya'dan geliyor
*AB Afrika'dan 50 milyar metreküp gaz alıyor
RUSYA'DAN GAZ TAŞIYAN HATLAR
Kuzey Akım-1: 55 milyar metreküp
YAMAL: 33 milyar metreküp
Ukrayna Hatları: 40 milyar metreküp
Türk Akımı: 31,5 milyar metreküp
Mavi Akım: 16 milyar metreküp
AVRUPA RUSYA'YA BAĞIMLI
K. Makedonya Yüzde 100
Almanya Yüzde 49
Finlandiya Yüzde 94
Bulgaristan Yüzde 74
AB'NİN GAZ ALDIĞI MERKEZLER
Rusya Yüzde 38.2
Norveç Yüzde 21.9
LNG Yüzde 18
Cezayir Yüzde 9.4
Azerbaycan Yüzde 2.2
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