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Rusya-Ukrayna krizi! Rusya’nın en büyük kozu: Doğalgaz! Avrupa ne kadar gaz alıyor? Doğalgaz vanaları kesilir mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Rusya-Ukrayna krizi! Rusya’nın en büyük kozu: Doğalgaz! Avrupa ne kadar gaz alıyor? Doğalgaz vanaları kesilir mi?

Rusya lideri Putin'in Donetks ve Luhanks kararlarının ardından dünya piyasaları sarsıldı. İngiltere ve ABD yaptırım kararı alırken Batı’ya gaz akışının ana kaynak noktası olan Rusya’nın hamlesinin ne olacağı merak konusu oldu. Putin gaz arzında kesinti olacak mesajı verirken gaz fiyatlarının yükselmesinde konuşulanlar arasında. Peki sorun nasıl çözülecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yaptırımlar konusunda piyasa daha fazlasını bekliyordu. Bunlar kötünün iyisi oldu. Bu nedenle piyasalarda ılımlı bir hava oluştu. Rusya bunların olabileceğini çok önceden öngördü. Swift sisteminin yani para transferinin düğmesi ABD'de. Para akışını keserse bir anda keser.

Burada en büyük denklem enerji, mesela Almanya'nın çok fazla topa girmiyor olması bundan kaynaklı. Almanya yüzde 49 oranında doğalgazını Rusya'dan tedarik ediyor. Avrupa'nın gazının tamamının yüzde 40 tedarikçisi Rusya'dır.

Rusya para akışında bir kesinti olursa bunu Çinli konuşarak çözmüştü, yani bunu bekliyordu. Burada bütün denklem enerjinin üzerinden gidiyor. Rusya burada gazı keserse parası kesiliyor. Buradaki denklem ticaret anlamında devam ediyor.

Vananın kapanması söz konusu olur mu? Bunu bilemeyiz ama bu vana kapanırsa Avrupa'ya gaz gitmez ama Avrupa'dan para gelmez. Ancak rakamlara bakıldığı zaman Avrupa enerji anlamında Rusya'ya bağımlı gözüküyor. Gaz fiyatları noktasında da bir tehdit söz konusu oldu.

AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ

*Avrupa'nın yıllık doğalgaz ihtiyacı 500 milyar metreküp

*AB'nin yüzde 38.2 doğalgazı Rusya'dan geliyor

*AB Afrika'dan 50 milyar metreküp gaz alıyor

RUSYA'DAN GAZ TAŞIYAN HATLAR

Kuzey Akım-1: 55 milyar metreküp

YAMAL: 33 milyar metreküp

Ukrayna Hatları: 40 milyar metreküp

Türk Akımı: 31,5 milyar metreküp

Mavi Akım: 16 milyar metreküp

AVRUPA RUSYA'YA BAĞIMLI

K. Makedonya Yüzde 100

Almanya Yüzde 49

Finlandiya Yüzde 94

Bulgaristan Yüzde 74

Slovakya Yüzde 70

İtalya Yüzde 46

Polonya Yüzde 40

Fransa Yüzde 24

AB'NİN GAZ ALDIĞI MERKEZLER

Rusya Yüzde 38.2

Norveç Yüzde 21.9

LNG Yüzde 18

Cezayir Yüzde 9.4

Azerbaycan Yüzde 2.2

İşte Rusya’nın en büyük kozu İŞTE RUSYA'NIN EN BÜYÜK KOZU
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