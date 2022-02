Shiba coin için kritik hafta... Shiba coin yakımı ne zaman son dakika? Shiba coin ne kadar, kaç TL?

SHİBA COİN YAKIMI NE ZAMAN SON DAKİKA?

Shiba Inu bugünkü fiyatı ₺0,000419 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺17.574.684.877 TRY. SHIB / TRY olarak açıklandı. Shiba Inu son 24 saatte yüzde düştü.