3600 ek göstergede kapsam genişliyor! 3600 ek gösterge kapsamına hangi meslekler alınacak? Memurun maaşı, emekli aylığı ve tazminatı nasıl etkilenecek?









TAZMİNAT YANSITMA ORANI DA MASADA

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek göstergenin kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi hem de mesleki sorumlulukları dikkate alan düzenleme olduğunu anımsatarak, "Yaklaşımımız ek göstergenin kamunun tamamını ilgilendiren boyutuyla ele alınması yönünde. Tazminat yansıtma oranları da emekliliğe etki eden alanlardan birisi. Bunu da gündeme koyduk. 55 ve 255 yansıtma oranı var. Buradan da düzenleme yapılabilir. Emekli ikramiyesine tekabül ediyor" diye konuştu.