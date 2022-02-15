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Haberler Galeri Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?

Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?

3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili çalışmalar sürerken, hükümet tarafından süreç hızlandırıldı. Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirecek. Unvan ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak? Merak edilen soruların yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 11:47
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Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?

Milyonlarca memurun aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında ek gösterge uygulanıyor. Ek göstergenin yüksek olması maaş ve ikramiyelerin de yüksek olmasını sağlıyor. Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi sürüyor. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin bu yıl içerisinde biteğini duyurmuştu. Peki, 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek gösterge tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Memurların merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı.

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Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?

İLK TOPLANTI 16 ŞUBAT'TA

Hükümet ve Memur-Sen, memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek 3600 ek gösterge düzenlemesinin gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını 16 Şubat Çarşamba günü yapacak.

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Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti. Düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?

3600 EK GÖSTERGE TASLAĞINDA NELER VAR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 3600 ek gösterge taslağından öne çıkan yenilikleri şu sözlerle açıkladı: