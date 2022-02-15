Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?

3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili çalışmalar sürerken, hükümet tarafından süreç hızlandırıldı. Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirecek. Unvan ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak? Merak edilen soruların yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.02.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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