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Son dakika: Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık satışına başladı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık satışına başladı

Son dakika | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan 2021 yılı mahsulü kabuklu fındıkları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedelle satışa açtı.

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