Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası ile Şubat ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 34,06 oldu. Konu hakkında gelecek güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası ile Şubat ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...