Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "elektrik ve doğal gaz faturası" açıklaması

Yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla küresel fiyat artışının bir kısmının engellendiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımıza yansıyacak bedelin minimumda kalması için de destek mekanizmalarını hayata geçirdik. 2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğal gazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. " diye konuştu.

Dönmez, hükümetin dar gelirli vatandaşlar için son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar liralık destek sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dahil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar liralık doğal gaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğal gaz destek miktarı ise 450 ila 1150 lira arasında olacak. Türkiye'nin 81 şehrine doğal gaz götürdük. Türkiye'yi nükleer enerjiyle buluşturmak için gün sayıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücümüzü yüzde 65'e çıkardık." doğrudan etkilemektedir. Fakat hükümetimiz özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletecek politikalara devam edecektir."