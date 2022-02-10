Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "elektrik ve doğal gaz faturası" açıklaması
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını belirterek, "Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca, akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğal gazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. " ifadelerine yer verdi. Bakan Dönmez, "Muhalefetin siyaset tarzı, Türkiye'nin yerli ve milli politikalar kadar yerli ve milli siyasetçilere ihtiyacı olduğunu gösteriyor" eleştirisini yöneltti.
SON DAKİKA:Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada geçen yıldan itibaren kömür fiyatlarının 5, doğal gaz fiyatlarının ise 10 kat arttığını söyledi.
DEVLET DESTEĞİ NE KADAR?
Doğal gazın yüzde 99'unun, petrolün ise yüzde 92'sinin ithal edildiğini kaydeden Dönmez, elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların oranının yüzde 50 olduğunu aktardı.
Dönmez, Türkiye'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkati çekerek, "Bu sayede son 20 yılda elektrikteki toplam kurulu gücümüzü 3,5 kat artırarak 100 bin megavat seviyesine ulaştık." ifadesini kullandı.
Yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla küresel fiyat artışının bir kısmının engellendiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımıza yansıyacak bedelin minimumda kalması için de destek mekanizmalarını hayata geçirdik. 2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğal gazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. " diye konuştu.
Dönmez, hükümetin dar gelirli vatandaşlar için son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar liralık destek sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dahil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar liralık doğal gaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğal gaz destek miktarı ise 450 ila 1150 lira arasında olacak. Türkiye'nin 81 şehrine doğal gaz götürdük. Türkiye'yi nükleer enerjiyle buluşturmak için gün sayıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücümüzü yüzde 65'e çıkardık." doğrudan etkilemektedir. Fakat hükümetimiz özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletecek politikalara devam edecektir."
"YERLİ VE MİLLİ SİYASETÇİYE İHTİYAÇ VAR"
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çeşitli adımlar atıldığını vurgulayan Dönmez, "Ne zaman bir adım atılsa bu konuda muhalefetin ortaya koyduğu siyaset tarzı Türkiye'nin yerli ve milli politikalara olduğu kadar yerli ve milli siyasetçilere de ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.
Dönmez, şunları kaydetti:
"Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak oranını artırmaya yönelik attığımız her adımı, nükleer, termik, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santrallerinde engellemeye çalışarak bir nevi ülkemizi karanlığa ve dışa bağımlılığa iten zihniyet, son günlerde vatandaşlarımızı da kışkırtarak bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmak istemektedir. Bu sektörlerde binlerce insan çalışmakta ve bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamaktadırlar. Elektrikte daha önce yapılan 150 kilovatsaatlik düzenleme, gelen öneriler üzerine 210 kilovatsaate yükseltilmişti. Bunun yanı sıra küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler de değerlendirilmektedir. Bilinmelidir ki küresel emtia ve enerji fiyatları enerjide dışa bağımlı ülkeleri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir? İşte şartlar ve detaylar...
- THY kabin memuru alımı başvurusu ne zaman bitiyor? THY kabin memuru başvuru şartları açıklandı mı? İşte alım için detaylar...
- Sevgililer Günü mesajları sözleri! 14 Şubat romantik duygusal Sevgililer Günü mesajları!
- BioNTech 4. doz var mı? Türkiye'de 4. doz aşı ne zaman? Kimler 4. doz aşı randevusı alabilir? Hangi aşı yapılıyor?
- Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Çiğdem Tunç son hali nasıl?
- TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Kars Sarıkamış kura sonucu isim listesi!
- POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? Polis Akademisi takvimi!
- Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Lost Ark fiyatı ne kadar, bedava mı?
- Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ne zaman kuruldu?
- Söylemez Kardeşler kimdir? Halil Falyalı cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Söylemez kim?
- YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak, ücreti ne kadar?
- Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Tata Tiago özellikleri nelerdir?