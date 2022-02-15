Yüksek elektrik faturalarına çözüm yolda! Meskenlere KDV indirimi esnafa ise kademeli tarife gelecek

Elektrik faturalarının düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor. 150 KW olan sınır 210’a çıkarıldı ancak yeni çözüm yolları masada. Vatandaşın talepleri doğrultusunda adım atılıyor. Bu önemli konuda Kabine’de gündemde olacak. Gelişmeleri Takvim gazetesi Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Şu anda bütün dünyada bir enerji krizi yaşanıyor. Emtia fiyatları, petrol ve doğalgazda artışlar var. Rusya-Ukrayna krizinin etkileri fiyatlara yansımış durumda. 'Bu krizde kim kazanıyor kim kaybediyor?' iyi bakmak lazım. Rusya kazananlar arasında Çin ise kaybedenler arasında enerji kullanımı bakımından.

Bir enerji ithal eden bir ülkeyiz ve bize çok maliyetli bir hale gelmeye başladı. Devlet şu anda elektrik faturalarının yüzde 50'sini doğalgaz faturalarının 4/3'nü karşılıyor. Yılbaşında sonra maliyetler yansıyınca vatandaşı zorladı. Bu noktada hükümet hemen aksiyon aldı ve hemen gereken adımları attı. Yeni çözümler içinde çalışmalar devam ediyor."

KABİNEDE GÜNDEM ELEKTRİK

- Meskendeki kademe 240-250 kilovatsaate çıkarılacak

- Esnafa kademeli tarife getirilecek

- Cemevi, dernek ve vakıflar "ticarethane" tarifesinden çıkacak

- Elektrik destek miktarı ve hane sayısı artırılacak

- Meskenlerde KDV indirimi masada olacak