TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? TOKİ 2022 indirim kampanyası başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'nin başlatacağı indirim kampanyası için beklentiler şubat ayına yöneldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yapılan açıklamada TOKİ konutlarına indirim müjdesi geldi. İşte, TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? TOKİ 2022 indirim kampanyası başvuruları başladı mı?