TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? TOKİ 2022 indirim kampanyası başvuruları başladı mı?
TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ indirim kampanyası 2022 yılında önemli bir indirim sürecine daha giriyor. Geçtiğimiz yıllarda belirli oranda indirim kampanyaları yapan TOKİ, 2022 yılında da indirim kampanyası yaparak, konut sahiplerine ayrıcalıklar tanımaya hazırlanıyor. İşte, TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? TOKİ 2022 indirim kampanyası başvuruları başladı mı?
TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? TOKİ 2022 indirim kampanyası başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'nin başlatacağı indirim kampanyası için beklentiler şubat ayına yöneldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yapılan açıklamada TOKİ konutlarına indirim müjdesi geldi. İşte, TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? TOKİ 2022 indirim kampanyası başvuruları başladı mı?
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ indirim kampanyası için indirim kararı resmen duyuruldu. TOKİ konutlarına indirim müjdesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Antalya'da 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kurum, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptıklarını hatırlattı.
Bakan Kurum, "Düzenlediğimiz kampanyalarla; yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye konuştu.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Bu yıl uygulanacak kampanyaya ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl detaylar şu şekildeydi;
Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanmıştı.
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