Kur korumalı TL mevduat hesabına güven tam! Yükseliş devam ediyor

"NİSANDAN İTİBAREN ENFLASYONDA BİR DÜŞÜŞ İVMESİ BEKLENİYOR"

Bakan Yardımcısı Gürcan, salgın sürecinde tedarik zincirinin kırılması, imalat sektörünün yavaşlaması ve enerji krizlerinin yaşanması nedenleriyle tüm dünyada enflasyonist bir ortam oluştuğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya genelinde emtia fiyatlarında çok önemli artışlar meydana geldi. Bu artışlar sanayicimizin üretim maliyetlerini artırdı. 2022 Ocak ayı itibarıyla yüzde 48,7'lik enflasyonumuz var. İnşallah Sayın Bakanımızın söylediği gibi nisan ayından itibaren enflasyonda bir düşüş ivmesi bekleniyor."