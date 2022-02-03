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Kur korumalı mevduata katılım 290 milyar TL'yi aştı! BDDK'dan son dakika açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Kur korumalı mevduata katılım 290 milyar TL’yi aştı! BDDK’dan son dakika açıklaması

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben A Para'ya yaptığı açıklamada "Kur korumalı mevduata katılım 290 milyar TL'yi aştı. Vade uzarken, TL mevduat artıyor" ifadelerini kullandı.

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