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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED Şubat ayı faiz kararı ne zaman çıkacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED Şubat ayı faiz kararı ne zaman çıkacak?

2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Şubat ayı faiz kararı ne zaman çıkacak? ABD’de Merkez Bankası’ndan çıkacak faiz kararı verileri merak ediliyor. Enflasyon verilerinin beklenenden yüksek olması nedeniyle gözler çıkacak faiz kararına çevrildi. FED daha öncesinde aldığı kararlara faiz artırımının sinyallerini vermişti. Peki; 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz kararı ne zaman çıkacak? Enflasyon verilerinin yükselişinin ardından gözler ABD'den gelecek faiz kararına çevrildi. Döviz kurlarının yükselip yükselmeyeceği de faiz kararları ile doğrudan bağlantılı olacak. Peki; 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED TOPLANTI TARİHLERİ!

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Goldman Sachs ekonomistleri FED'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu.

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti. FED'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.

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