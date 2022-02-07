SON DAKİKA! Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı’na yoğun ilgi! Şirketler hücum etti

Koza Altın sisteme 6 ay vadeli 831.3 milyon TL ile katılıp 87 milyon liralık vergi avantajı, Gediz Ambalaj 31.3 milyon lira ile katılıp 3.2 milyon liralık vergi avantajı, Acıselsan 8.6 milyon lira ile katılıp 507 bin liralık vergi avantajı elde ettiğini açıkladı.