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Son dakika: Sanayi üretimi verisi belli oldu! TÜİK açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: Sanayi üretimi verisi belli oldu! TÜİK açıkladı

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde yüzde 1.6, yıllık bazda yüzde 14.4 artış gösterdi.


Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,0 arttı.


Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Aralık 2021

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.


Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Aralık 2021



Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Aralık 2021


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