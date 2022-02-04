Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan 100 bin istihdam müjdesi

'100 BİN GENCİMİZİ İSTİHDAMA DAHİL ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Varank, pek çok bakanlık ile etkili çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, "Örneğin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, gençleri istihdam imkanına kavuşturmak amacıyla 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı devreye aldık. 2021 yılında ilk defa başlattığımız bu program ile farklı il ve ilçelerdeki 100 projeye yaklaşık 632 milyon lira destek sağlayacağız. Belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri paydaşlığında yapacağımız emek yoğun sektörlere dönük 175 fabrika binası ve spor alanını özel sektöre tahsis ederek yaklaşık 65 bin gencimizi istihdam edeceğiz. Yapımı tamamlanan fabrikaların tahsis süreçleri başladı bile. İnşallah bu yıl bu 175 fabrikanın tamamının üretime geçmesini bekliyoruz. Biz zaten genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için odak alan olarak belirledik. Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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