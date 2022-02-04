Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 100 bin istihdam müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Kalkınma Ajansı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu, "Genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için 'odak alan' olarak belirledik. Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Kalkınma Ajansı Değerlendirme Toplantısı'na Bakan Varank'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Varank, kalkınma ajanslarının çok başarılı işlere imza attıklarını belirterek bugüne kadar kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla kalkınma odaklı projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını söyledi.
Bakan Varank, "Bu desteklerle bölgelerinin üretim ve ihracat kapasitelerinin arttırılmasına ön ayak oldular. Teknolojik gelişim ve dijitalleşme süreçlerine paralel olarak insanlarımızın iş becerilerini geliştirdiler, böylece ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağladılar. Bölgelerindeki kültürel ve doğal mirasın korunarak turizm odaklı değerlendirilmesinin önünü açtılar. Günümüzün en öncelikli başlıklarından olan sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme konularında önemli çalışmalar yürüttüler. Yatırım destek ofisleri vasıtasıyla sundukları kapsamlı takip ve danışmanlık hizmetleri sayesinde yatırımcıların yereldeki ilk adresi oldular" dedi.
'100 BİN GENCİMİZİ İSTİHDAMA DAHİL ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'
Varank, pek çok bakanlık ile etkili çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, "Örneğin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, gençleri istihdam imkanına kavuşturmak amacıyla 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı devreye aldık. 2021 yılında ilk defa başlattığımız bu program ile farklı il ve ilçelerdeki 100 projeye yaklaşık 632 milyon lira destek sağlayacağız. Belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri paydaşlığında yapacağımız emek yoğun sektörlere dönük 175 fabrika binası ve spor alanını özel sektöre tahsis ederek yaklaşık 65 bin gencimizi istihdam edeceğiz. Yapımı tamamlanan fabrikaların tahsis süreçleri başladı bile. İnşallah bu yıl bu 175 fabrikanın tamamının üretime geçmesini bekliyoruz. Biz zaten genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için odak alan olarak belirledik. Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
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