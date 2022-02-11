Son dakika: Çiftçilere müjde! Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörü için verdiği destek talimatlarının ardından yeni bir açıklama geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı.
Devlet katkısının 4 başlıkta toplanacağı ve gübre, mazot (akaryakıt) ilaç ve yem için daha fazla destek sağlanacağı bilgileri yer almıştı.
İşte tarım sektörü ve çiftçiye yeni model ve yapılacak desteklerin ayrıntıları:
ALTERNATİFLİ MODELLER: Tarım destekleri ve çiftçi borçlarına ilişkin sorunun çözülmesi için farklı modeller tartışılıyor. Bir kaç alternatif hazırlanıp Erdoğan'a sunulacak. Bu konuda son karara Cumhurbaşkanı verecek.
DESTEKLEK SADELEŞTİRİLECEK: Çiftçiye verilen ve kafa karıştıran onlarca farklı destek bulunuyor. Bunlar parça parça olduğu için istenilen amaca da ulaşılamıyor. Öncelikli olarak destekler sadeleştirilecek. Onlarca kalem yerine çok daha az ama daha işlevsel bir destek politikası uygulanacak.
4 GRUPTA DESTEK: Desteklerin 4 ana başlık altında toplanması planlanıyor. Bunlar gübre, mazot, ilaç, yem gibi 4 ana unsur üzerinden yapılacak.
YÜZDE 50'YE VARAN DESTEK: Belirlenen bu 4 girdi için ise yüksek destekler sağlanacak. Bu desteklerin oranının maliyetinin yüzde 50'yi bulması üzerinde duruluyor.
Bu da çiftçinin girdi maliyetlerinin neredeyse yarısı oranında düşmesi anlamına geliyor.
TARIM KREDİYE YENİ MODEL: Tarım Kredi Kooperatifleri de yeniden yapılandırılacak. Tarım kredilerin çiftçiye destekte daha fazla rol alması, bu alanı organize eden bir yapıya dönüştürülmesi üzerinde duruluyor.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin yeni Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın (eski Ziraat Bankası Genel Müdürü) finanstan anlamasının kuruma yeni bir bakış açısı getirmesi burayı canlandırması bekleniyor. Ayrıca ekonomide destek paketleri ile iş ve işsizlik katkılarının devamlılığıyla ilgili çalışmaların devam ettiği de aktarıldı. Buna göre staj döneminden istihdama kadar gençlerin ve kadınların iş yaşamına katılmasıyla ilgili tüm desteklerde önemli artışlar sağlandı.
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