11 Şubat evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi…
Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında sorgulanıyor. 11 Şubat evde bakım maaşı yattı mı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım parası her ay düzenli olarak farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki; 11 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
11 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası alan vatandaşlar Şubat ayı evde bakım maaşını alıp alamayacağını merak ediyor. Şubat ayı itibariyle evde bakım maaşının ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki; 11 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
11 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları henüz hesaba yatırılmadı. 11 Şubat evde bakım maaşı yatan illerle ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.
2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.
MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.
Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle
TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
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