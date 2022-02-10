Sanayi sektöründen 2022’ye güçlü giriş! 13 milyar doları aşan ihracat

Sanayiye bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı 2 milyar 230,2 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisinin ardından, 2 milyar 135,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 630,5 milyon dolarla çelik sektörü, 1 milyar 596,4 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 125,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri sanayi ihracatındaki ilk 5 sektörü oluşturdu.

Ocak ayında elektrik ve elektronik sektörü 983 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri 816,3 milyon dolar, makine ve aksamları 713 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 458,6 milyon dolar, mücevher sektörü 359,4 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 356,1 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayii 306,8 milyon dolar, halı sektörü 198,8 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 133,3 milyon dolar, gemi ve yat hizmetleri 71 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri 8,2 milyon dolarlık ihracata imza attı.