Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomide yeni tedbirleri tek tek açıkladı! Bankaların sanayiye kredi desteği artacak









UZUN VADELİ REPO GELİYOR

Merkez Bankası aracılığıyla uzun vadeli repo uygulaması üzerinde durulduğunu aktaran Nureddin Nebati, sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergi düzenlemelerinin gündeme geleceğini kaydetti. Nebati, bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması için önemli adımlar atılacağına dikkat çekti. Nebati, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerini çok sıkı takip edeceklerini, kesinlikle projeye göre uygulama yapılacağını söyledi. Önümüzdeki dönemde takvime dayalı program ilan etmeyeceklerine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Reform programımız olmayacak. Adımlarımızı sırayla uygulamaya koyacağız. Takvime bağlamayacağız. Olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya girecek" değerlendirmesinde bulundu.