Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomide yeni tedbirleri tek tek açıkladı! Bankaların sanayiye kredi desteği artacak
Son dakika haberine göre: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, uzun vadeli repo, gelire ve altına dayalı sertifikalar ile TL’yi güçlendireceklerini belirtti. Bakan Nebati, bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması için önemli adımlar atacaklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki dönem döviz kurlarında düşüş beklediklerini, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına ineceğini, 2023 baharında da tek haneli rakamların görüleceğini kaydetti. Nureddin Nebati milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde, yeni ekonomik program kapsamında önümüzdeki günlerde atılacak adımları tek tek sıraladı.
KAMU BANKALARINA DESTEK
Önümüzdeki süreçte, kamu bankalarının sermayelerine Hazine tarafından 51.5 milyar liralık transfer yapılacağını ifade eden Bakan Nebati, "Kaynak aktarımı ile kamu bankalarının kredi olanakları genişleyecek. Bu krediler üretim ve istihdam getiren yatırımlar için kullanılacak" dedi.
KURDA GERİLEME BEKLİYORUZ
Türk Lirası'nın güçlenmesi, dövize olan yönelişin azaltılması için alternatif yatırım kaynaklarının oluşturulması kapsamında yeni enstürmanların devreye sokulacağının altını çizen Nureddin Nebati, "Bu kapsamda kamu gelirlerine dayalı ve altına dayalı sertifika çıkarılacak. Yeni enstürmanlar ile önümüzdeki günlerde döviz kurlarında gerileme bekliyoruz" mesajını verdi.
UZUN VADELİ REPO GELİYOR
Merkez Bankası aracılığıyla uzun vadeli repo uygulaması üzerinde durulduğunu aktaran Nureddin Nebati, sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergi düzenlemelerinin gündeme geleceğini kaydetti. Nebati, bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması için önemli adımlar atılacağına dikkat çekti. Nebati, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerini çok sıkı takip edeceklerini, kesinlikle projeye göre uygulama yapılacağını söyledi. Önümüzdeki dönemde takvime dayalı program ilan etmeyeceklerine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Reform programımız olmayacak. Adımlarımızı sırayla uygulamaya koyacağız. Takvime bağlamayacağız. Olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya girecek" değerlendirmesinde bulundu.
ENFLASYON 2023'TE TEK HANE
Enflasyonu düşürmede kararlı olduklarına değinen Nureddin Nebati, "Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Bir süre yüzde 40'lar civarında olacak. Yaz aylarında bir miktar düşme olacak. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30'ların altına indirmeyi hedefliyoruz. 2023 baharında da tek hanelere düşecek" açıklamasında bulundu.
İLK GÖRÜŞME LONDRA'DA
DOĞRUDAN yabancı yatırımların artmasını beklediklerini bildiren Nebati, "Türkiye'ye yönelik bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bunun istihdama da katkısı olacak. Yakın tarihte yurtdışına (Londra) bazı ziyaretlerimiz olacak. Yatırımcılar ile görüşeceğiz. Yeni ekonomik modeli anlatacağız" diye konuştu.
13 MİLYAR LİRALIK VERGİ İSTİSNASI
DÖVIZ ve altın hesaplarını dönüştüren şirketlere kurumlar vergisi istisnası için yasa çıkardıklarını hatırlatan Nebati, "10 milyar dolar çözülme bekliyoruz. Bu kadarlık bir döviz bozulursa 13 milyar liralık vergi istisnası sağlanmış olacak" dedi.
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