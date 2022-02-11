Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! Ekonomik manifesto etkisini gösterdi: 10 milyar doları aştı
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "20 Aralık 2021 Türkiye için önemli günlerden biriydi, tarihe geçen bir gün oldu, ekonomik manifesto açıklandı ve etkisini gösterdi" dedi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarıyla ilgili konuşan Bakan Nebati, "Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu." açıklamasında bulundu. Nebati, "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "20 Aralık 2021 Türkiye için önemli günlerden biriydi, tarihe geçen bir gün oldu, ekonomik manifesto açıklandı ve etkisini gösterdi" dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
10 MİLYAR DOLARI AŞTI
(Kur korumalı mevduat hakkında) 20 Aralık 2021 Türkiye için önemli günlerden biriydi. Makroekonomik göstergelerde problem yok, dövize saldırıdan kaynaklanan kur artışıydı.
Sayın Cumhurbaşkanımız tedbirler paketini açıkladı ve etkisini gösterdi. Döviz Kuru 18.36 TL'den aşağı doğru gitti. Birinci tedbir paketimiz kur korumalı mevduattı. Türkiye'de ciddi bir şekilde talebin oluşmasına ve yönelişin başlamasına sebep oldu. O günden itibaren 10 milyar lira civarında günde giriş oldu. 15 günlük süre içinde haftalıklarla... Zaman içinde farklı noktaya geldi.
Yüzde 10 civarı döviz bozumu varken yüzde 90 Hazine kaynaklıydı bugün yüzde 49'a ulaştı. Faydalanacakların cinsini değiştirdik imkanlarını geliştirdik. Bireyseller, tüzeller başladı. Döviz kurundan etkilenenlere vergi istisnası getirerek tüzel kişilerin de 17 Şubat'a kadar, 31 Aralık'a kadarki kur farklarını istisna etmek kaydıyla bu imkanı sağladık.
Günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi tetikleyerek devam etti. 340 milyar civarında bir seviyeye ulaştı dün akşam itibariyle.
Enflasyon yükselişi, lojistik, ulaşım, taşımadaki problemlerin getirdiği yükle ABD'de %7,5, Avrupa'da %5 üzerinde, enflasyon dünyanın temel problemlerinden biri.
Yasanın verdiği imkan 31 Aralık 2022'ye kadar. Bu tarihten önce kesme ve sonrasında uzatma yetkisi var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Merkez Bankamızın imkanlarını genişletme açısından kurların da stabilize olması noktasında önemli bir enstrüman olarak hayatımızda kalmaya devam ediyor.
Optimal noktaya gelince diğer enstrümanları da devreye alarak devam ederiz.
2023'TE SEÇİME ENFLASYONDA TEK RAKAMLI OLARAK GİRMİŞ OLACAĞIZ
(Enflasyon hakkında) Türkiye'de enflasyon içeriden ve dışarıdan kaynaklanan şekilde. Dışarıdan kaynaklanan lojistik, ulaşım, emtia fiyatlarından kaynaklanan problemler...
ABD'de yüzde 7,5, Avrupa'da yüzde 5'in üzerinde... Enflasyon şu anda dünyanın temel problemlerinden bir tanesi. 1973 krizi sonrasında malum aynı şeyler yaşandı. Enflasyon yükseldi. Batı ülkeleri müdahalede bulundu.
Resesyona gidecek bir dünya ortaya çıktı. Toplantılarda anlatmıştım, dünya enflasyonu konuşmaya devam edecek. Ülkeler bu tür durgunluğu göze alacak noktada tedbirli.
Enflasyon bu şekilde var. Bizdeki enflasyon içeride. Biz çok açık kurdan etkileniyoruz. Kur direkt fiyatlara yansıyor. İş yapsın kurla ilgili yapmasın böyle bir psikoloji var. Yıl sonu enflasyon beklentimiz %24 civarında. 2023'te seçime enflasyonda tek rakamlı olarak girmiş olacağız.
1 Dolar eşittir 22 lira olacak diye belge de dolaştı. Hatta biz vatandaşlarımıza söyledik ancak bu fiyatlandırma ile fiyatlar belirlendi.
Temel problem kur ve enflasyon. Bizim ilk amacımız enflasyonla mücadeleyi belli noktada sürdürebilmek. Kasım ayında 3,5, aralık ayında 13,5 etti mi 17, ocak ayında 11,8 koyunca 28-29 enflasyon yükü 3 aylık duruyor.
Bu yükle devam edeceğiz. 48,7 en yüksek rakamlardan biri. Bu seviyelerde devam edecek. Yaza doğru gevşemesini bekliyoruz. Kardan herkes şikayet etti ama Türkiye'de toprak suya doldu. Barajlar kapakları açtı. Gıdayla ilgili sıkıntı yaşanmayacak.
Geçen yıl çok ciddi kuraklık vardı. Bunun getireceği gevşeme. Köpük enflasyon var bir de... Yüksek fiyatlar üzerinden fiyatlandırmalar yapıldı. Aşağı doğru yansımasının zaman içinde olduğu aşikar.
YARIN PAKET AÇIKLAYACAĞIZ
Yarın paket açıklayacağız. Özel sektör ve kamunun üzerinde atacağımız adımlarla sizin de işbirliğinizle tüm paydaşlarımızın işbirliğinde bu psikolojiyi tersine çevirmek gayretiyle.
Aralık ayı sonunda yüzde 24'ler civarı bir enflasyon. Ocak ayında ise ocak ayını atmış olacağız. 17 ay var. Biz seçimlere giderken tek rakamlı olarak gittiğimizi göreceğiz. Bu yükü atacağız.
(Yastık altı altınlarla ilgili) Türkiye'de Altın bir gerçek. Altının ekonomiye kazandırılması adımlarını genişletelim. Yastık içinden ekonomiye kazandırılınca hem kendisinin kazanacağını bilsin hem de işlemesi noktasında ilgili işletmeleri ilgili bir hale getirelim.
Bankaları yoğun bir şekilde bu işe sokacağız. 20-30 bin kuyumcu var. Bunları her alana yayacağız. 5 bin ton civarında altın olduğu varsayılıyor.
Darphane, altınla ilgilenenler tüm bu paydaşlarla geniş bir şekilde ilerleyeceğiz. Hem araç olarak hem de kullanıma getirilecek adım atmış oluyoruz. 5 bin ton 250 milyar dolar, yüzde 10 yani 25 milyarını bekliyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri: 2022 ZTK çeyrek final maçları ne zaman? Tek maç mı oynanacak?
- Gül Dümen kimdir, kaç yaşında? Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen biyografisi nasıl?
- Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimdir? Netflix Aşk Taktikleri filmi konusu nedir?
- Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 1. sezon yayın tarihi belli oldu mu?
- ÖSYM son dakika: YKS başvuru tarihi ertelendi mi? 2022 YKS TYT AYT başvuruları ne zaman yapılacak?
- Engelli memur atama tarihi değişti! 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı? Haydar Dümen ölüm sebebi nedir?
- Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 25. hafta GS Kayseri maçı hangi kanalda?
- Survivor All Star bu akşam var mı yok mu? 11 Şubat Cuma Survivor All Star var mı?
- 14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2022 Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün?
- YKS başvuru neden başlamadı? 2022 YKS TYT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM son açıklamalar!
- YKS 2022 başvuru kılavuzu: YKS TYT AYT sınavı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS başvuru ekranı!