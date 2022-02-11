Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! Ekonomik manifesto etkisini gösterdi: 10 milyar doları aştı

1 Dolar eşittir 22 lira olacak diye belge de dolaştı. Hatta biz vatandaşlarımıza söyledik ancak bu fiyatlandırma ile fiyatlar belirlendi.

Temel problem kur ve enflasyon. Bizim ilk amacımız enflasyonla mücadeleyi belli noktada sürdürebilmek. Kasım ayında 3,5, aralık ayında 13,5 etti mi 17, ocak ayında 11,8 koyunca 28-29 enflasyon yükü 3 aylık duruyor.

Bu yükle devam edeceğiz. 48,7 en yüksek rakamlardan biri. Bu seviyelerde devam edecek. Yaza doğru gevşemesini bekliyoruz. Kardan herkes şikayet etti ama Türkiye'de toprak suya doldu. Barajlar kapakları açtı. Gıdayla ilgili sıkıntı yaşanmayacak.

Geçen yıl çok ciddi kuraklık vardı. Bunun getireceği gevşeme. Köpük enflasyon var bir de... Yüksek fiyatlar üzerinden fiyatlandırmalar yapıldı. Aşağı doğru yansımasının zaman içinde olduğu aşikar.