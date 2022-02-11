FED toplantısı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek?
2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek? FED toplantısı ne zaman? Döviz kurlarını takip edenler, Amerikan Merkez Bankası FED toplantısından çıkacak karara kilitlendi. ABD’de enflasyon rakamları beklenenin üstünde çıktı. Bu nedenle FED’in açıklayacağı faiz artırımının öne çekilebileceği ihtimali güç kazandı. Peki; 2022 Şubat ayı FED toplantısı ne zaman?
FED toplantısı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek? ABD'den gelen son veriler ve FED toplantısından çıkacak karar, dövize yatırım yapacak vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Ocak ayında faizleri sabit tutan FED'in, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından bu ay faiz artırımı yapabileceği tahminler arasında. Peki; 2022 Şubat ayı FED toplantısı ne zaman?
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz ay Fed politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakmıştı.
Yılın ikinci ABD Merkez Bankası toplantısı 15 – 16 Mart tarihlerinde yapılacak.
Ayrıca küresel piyasalarda, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı desteklemekte olan güçlü makroekonomik veriler sonrası karışık seyir yeni haftaya da taşındı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta şaşırtıcı şekilde şahinleşmesi ve ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi halen sürmekte.
Aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu sene 6 toplantıda faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, Fed'in 150, ECB'nin ise 40 baz puan faiz artıracağı tahmin edilmekte.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık lise sınavları online mı olacak? 2022 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimi!
- FED toplantısı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek?
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri: 2022 ZTK çeyrek final maçları ne zaman? Tek maç mı oynanacak?
- Gül Dümen kimdir, kaç yaşında? Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen biyografisi nasıl?
- Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimdir? Netflix Aşk Taktikleri filmi konusu nedir?
- Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 1. sezon yayın tarihi belli oldu mu?
- ÖSYM son dakika: YKS başvuru tarihi ertelendi mi? 2022 YKS TYT AYT başvuruları ne zaman yapılacak?
- Engelli memur atama tarihi değişti! 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı? Haydar Dümen ölüm sebebi nedir?
- Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 25. hafta GS Kayseri maçı hangi kanalda?
- Survivor All Star bu akşam var mı yok mu? 11 Şubat Cuma Survivor All Star var mı?
- 14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2022 Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün?