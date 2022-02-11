FED toplantısı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek? ABD'den gelen son veriler ve FED toplantısından çıkacak karar, dövize yatırım yapacak vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Ocak ayında faizleri sabit tutan FED'in, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından bu ay faiz artırımı yapabileceği tahminler arasında. Peki; 2022 Şubat ayı FED toplantısı ne zaman?