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FED toplantısı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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FED toplantısı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek?

2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek? FED toplantısı ne zaman? Döviz kurlarını takip edenler, Amerikan Merkez Bankası FED toplantısından çıkacak karara kilitlendi. ABD’de enflasyon rakamları beklenenin üstünde çıktı. Bu nedenle FED’in açıklayacağı faiz artırımının öne çekilebileceği ihtimali güç kazandı. Peki; 2022 Şubat ayı FED toplantısı ne zaman?

FED toplantısı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek? ABD'den gelen son veriler ve FED toplantısından çıkacak karar, dövize yatırım yapacak vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Ocak ayında faizleri sabit tutan FED'in, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından bu ay faiz artırımı yapabileceği tahminler arasında. Peki; 2022 Şubat ayı FED toplantısı ne zaman?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz ay Fed politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakmıştı.

Yılın ikinci ABD Merkez Bankası toplantısı 15 – 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

Ayrıca küresel piyasalarda, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı desteklemekte olan güçlü makroekonomik veriler sonrası karışık seyir yeni haftaya da taşındı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta şaşırtıcı şekilde şahinleşmesi ve ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi halen sürmekte.

Aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu sene 6 toplantıda faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, Fed'in 150, ECB'nin ise 40 baz puan faiz artıracağı tahmin edilmekte.

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