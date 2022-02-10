Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati fiyat artışı tedbirlerini açıklayacak! Tarih belli oldu
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü fiyat artışlarının önüne geçmek için bir dizi tedbir açıklayacak.
Bakan Nebati'nin, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini açıklaması bekleniyor.
Londra temasları sonrası yaptığı açıklamada finansal piyasalara ilişkin paket hazırlığından bahseden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Paketle beraber yastık altındaki altını da sisteme sokmuş olacağız, ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek" ifadelerine yer vermişti.
Detaylar gelecek...
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