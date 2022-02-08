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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra temaslarının detayları belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra temaslarının detayları belli oldu

Son dakika haberi... 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra’da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun geçici olduğunu dile getirdi. Türkiye ekonomi modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

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