İş dünyasına nefes aldıracak paket hazır! Bakan Nebati detayları açıklayacak! 10 yıl vadeli ucuz kredi

Yeni destek paketlerinde faiz oranlarıyla ilgili çalışma da yapıldı. Bankalar, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)+1.5 puan önerisinden bulundu. Şu anda TLREF faizi yüzde 14.5. Bunun üzerine 1.5 puan daha eklendiğinde verilecek destek paketlerinde kredi faizleri yüzde 16 olacak. Bu da şu anda piyasadaki yatırım ve işletme kredisi faizlerinin 10 puan altında. Halen birçok bankada ticari kredi fraizleri yüzde 26-27 bandında seyrediyor.