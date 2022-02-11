Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. Çiftçiye her yıl belirli tarihlerde verilen mazot ve gübre desteği ödemesinin bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Peki, mazot gübre desteği ne zaman verilecek? 2022 çiftçi mazot ve gübre desteği hangi tarihte yatacak? İşte son gelişmeler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılı mazot ve gübre desteğinin hangi tarihte yatacağı henüz belli olmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl ödemeler ilk bahar döneminde başlamıştı. Buna göre, 2022 destek ödemelerinin de mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.