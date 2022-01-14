Son dakika: Almanya ve Amerika’dan sonra İspanya da rekor enflasyonla boğuşuyor! 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

ALMANYA'DA ENFLASYON SON 50 YILIN REKORUNU KIRDI

ABD'de 31 yılın, Avro Bölgesi'nde ise son 25 yılın zirvesine çıkan yüksek enflasyon Alman ekonomisini de derinden sarsıyor. Gıda ürünlerinden akaryakıta kadar birçok temel ihtiyaç ürününe peş peşe zamların yapıldığı ülkede enflasyon artışı ise son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, ülkede ortaya çıkan rekor enflasyonda KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Koronavirüs salgının ardından çok sayıda ülke yüksek enflasyon ile boğuşuyor. Bu ülkelerden biri ise Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya.

Aralık ayında enflasyonun yaklaşık son 30 yılın zirvesini gördüğü ülkede toptan fiyat enflasyonu yüzde 16,10'luk artış ile son 50 yıllık dönemin rekorunu kırdı.

Uzmanlar toptan fiyat enflasyonunda yaşanan artışı 1974'ten bu yana görülmemiş seviye olarak yorumluyor.