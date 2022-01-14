Son dakika: Almanya ve Amerika'dan sonra İspanya da rekor enflasyonla boğuşuyor! 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Son dakika haberine göre Euro bölgesi, Almanya ve Amerika'dan sonra bir ülke daha rekor enflasyon ile boğuşuyor. İspanya'da aralık ayı enflasyonu yüzde 6,5'e çıkarak son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede 2021 yılı aralık ayında enflasyon 6,5 olurken en yüksek artış ise 1992'nin mayısında 6,49 olarak kayıtlara geçmişti
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 29 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,5'e çıktı.
1992 yılının mayıs ayında enflasyon en yüksek seviye olarak 6,49'u görmüştü.
INE, 2021 yılı enflasyon ortalamasının yüzde 3,1 olduğunu kaydetti.
İstatistiklere göre TÜFE'de yüzde 6,5'e kadar ulaşan artışın temel nedeni elektrik fiyatlarındaki artış olarak gösterilirken baklagiller, sebze, ekmek, tahıl ve et fiyatlarında artan fiyatların da dikkati çektiği vurgulandı.
İspanya'da elektrik fiyatları 2021'in aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artış kaydetti.
ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE
ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7 ile 40 yılın zirvesine ulaştı. Aylık enflasyon ise yüzde 0.5 olarak gerçekleşti.
ABD'de enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olan beklentileri aşarak yüzde 0.5 oldu. ABD'de aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 yükseldi. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.
ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,739'a yükseldi.
ALMANYA'DA ENFLASYON SON 50 YILIN REKORUNU KIRDI
ABD'de 31 yılın, Avro Bölgesi'nde ise son 25 yılın zirvesine çıkan yüksek enflasyon Alman ekonomisini de derinden sarsıyor. Gıda ürünlerinden akaryakıta kadar birçok temel ihtiyaç ürününe peş peşe zamların yapıldığı ülkede enflasyon artışı ise son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, ülkede ortaya çıkan rekor enflasyonda KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.
Koronavirüs salgının ardından çok sayıda ülke yüksek enflasyon ile boğuşuyor. Bu ülkelerden biri ise Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya.
Aralık ayında enflasyonun yaklaşık son 30 yılın zirvesini gördüğü ülkede toptan fiyat enflasyonu yüzde 16,10'luk artış ile son 50 yıllık dönemin rekorunu kırdı.
Uzmanlar toptan fiyat enflasyonunda yaşanan artışı 1974'ten bu yana görülmemiş seviye olarak yorumluyor.
FRANSA'DA YILLIK ENFLASYON ORANI 2008'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI
Fransa'da yıllık enflasyon oranı yüzde 2,8'e ulaşarak, 2008'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesini gördü.
Fransa'da Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE) Aralık ayı için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını ve 2021 yılına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Aralık ayı için TÜFE oranı yüzde 0,2 arttı ve yıllık tüketici enflasyonu 2021'de yüzde 2,8 oldu. Böylece, yıllık enflasyon oranı 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Avrupa düzeyinde fiyat seviyelerinin karşılaştırılmasını sağlayan uyumlaştırılmış fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 3,4 oldu.
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