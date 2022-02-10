TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Kars Sarıkamış kura sonucu isim listesi!
TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Kars Sarıkamış kura sonucu isim listesi! TOKİ’nin Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi projesinde hak sahipleri belli oldu. Kura çekilişinin ardından, çekilişi kazanan alt ve orta gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. Kuranın kendisine çıkıp çıkmadığını merak edenler TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor.
TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları sorgulama! TOKİ Kars Sarıkamış kura sonucu isim listesi araştırılan konulardan birisi oluyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Erenler Tepe Mahallesi projesi için satışlar kura yoluyla yapıldı. Hak sahiplerinin belirlendiği çekilişin ardından TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları araştırılmaya başlandı.
TOKİ KARS SARIKAMIŞ KURA SONUÇLARI!
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Erenler Tepe Mahallesi projesi için kura yöntemi ile satışı yapılcak konutların çekilişi 10 Şubat Perşembe (bugün) yapıldı.
Konut sayısından daha az başvuru olursa, "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.
Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.
TOKİ KARS SARIKAMIŞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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- TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Kars Sarıkamış kura sonucu isim listesi!
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