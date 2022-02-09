Türkiye’den uzay için 5 önemli adım: Dünyanın sayılı ülkelerinden biri olacak

HAVA SAVUNMA TEKNOLOJİSİNDE KADEMELİ GELİŞİM

Hava savunma sistemleri alanında kademeli olarak teknoloji geliştiren SSB, geçtiğimiz yıl hem Hisar A+ hem de Hisar O+ sistemlerini tüm unsurlarıyla TSK'ya teslim etti. Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in test atışları da başarıyla gerçekleştirildi.Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemi SİPER, 2023'te envantere alınacak.