Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından Bloomberg’in o haberine yalanlama: Böyle bir açıklama olmamıştır



BAKANLIKTAN YALANLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı bir toplantıda, 'Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi' şeklinde açıklaması yer almaktadır, Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır" denildi.