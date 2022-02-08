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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 17 Şubat'ta da engelli memur ataması yapacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 17 Şubat’ta da engelli memur ataması yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık 10 kat, işçi sayısını ise 3 kat artırdık. 17 Şubat'ta bir engelli memur ataması daha yapacağız" dedi.

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