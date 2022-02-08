Son dakika: Yapılandırmada 271 milyar liralık tarihi rekor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı

Hükümetin, vergi borcunu yatıramayan mükelleften kredisini ödeyemeyen öğrenciye, primini geciktiren Bağ-Kur'ludan gelir testine girmeyen vatandaşa kadar uzattığı barış eli havada kalmadı. Son iki yapılandırmaya başvuranların sayısı 16 milyonu geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 7256 ve 7326 sayılı kanunlarla vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu alacıklarının yapılandırılmasına ilişkin sorulara yanıt verdi.





Bakan Nebati, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun ile 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlar ile bunlara bağlı olan alacakların daha uygun koşullarda ödenmesi konusunda vatandaşlara çok önemli imkân ve kolaylıklar getirildiğini söyledi.