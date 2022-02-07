Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den flaş açıklama! Londra’daki görüşmeler olumlu geçti

TUR DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, ekonomide Türkiye modelini anlatmak amacıyla başlattığı küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra oldu. Bakan Nebati daha sonra G-20 toplantısı için Cakarta'ya gidecek, Bahreyn ve Londra'yı yeniden ziyaret edecek. Bakan Nebati baharda da Japonya, Çin, Singapur'a giderek Avrupa, Körfez, Doğu Asya turunu tamamlamayı planlıyor. Londra programı iki gün sürecek, yatırımcılarla yarın iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.