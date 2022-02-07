Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den flaş açıklama! Londra'daki görüşmeler olumlu geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yaptığı son dakika açıklamasında "Londra'da çeşitli bankaların ve yatırım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler olumlu geçti" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
NELER KONUŞULDU?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide Türkiye modelini dünyaya anlatmak için kolları sıvadı. Bakan Nebati, yeni ekonomi modeli ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatma amacıyla bugün Londra'ya gitti. Bakan Nebati, iki günlük program kapsamında uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar, girişim sermayesi yöneticileri, iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Nebati, yatırımcılara izlenen politikalardan geri dönüşün olmayacağı ve takvimde faiz artırımının bulunmadığı mesajını verdi.
TUR DEVAM EDECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, ekonomide Türkiye modelini anlatmak amacıyla başlattığı küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra oldu. Bakan Nebati daha sonra G-20 toplantısı için Cakarta'ya gidecek, Bahreyn ve Londra'yı yeniden ziyaret edecek. Bakan Nebati baharda da Japonya, Çin, Singapur'a giderek Avrupa, Körfez, Doğu Asya turunu tamamlamayı planlıyor. Londra programı iki gün sürecek, yatırımcılarla yarın iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.
KUR KORUMALI HESAP 300 MİLYARI GEÇTİ
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2 Şubat itibariyle kur korumalı hesaplardaki tutarın 300 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "119 milyar lira Merkez Bankası destekli 162 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 60 milyar lira tüzel şirketlerden geldi" dedi.
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