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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da yabancı yatırımcılarla görüştü

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da yabancı yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileri ile görüştü. Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam eden Bakan Nebati, gelecek planlarını değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra ziyaretinin ikinci gününde yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileri ile görüşerek, Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra ziyaretinin ikinci gününde yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileri ile görüşerek, Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli bakanların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ifade etmişti. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu ziyaret programının ikinci gününde, yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini ve Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

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