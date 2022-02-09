1915 Çanakkale Köprüsü’nde son 10 gün! 6 dakikada iki yaka birleşiyor









ÜCRET İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Kovid, tedarik zincirindeki aksamalar ve yükselen maliyetler nedeniyle başlangıçta öngördükleri rakamların üzerine çıktıklarını söyleyen Özdemir, "Projenin maliyeti 3 milyar euro olacaktı. Bu rakam 3.1 milyar euroyu geçecek. Bunun 2.2 milyarı kredi, ortaklar olarak başlangıçta 900 milyon euro koyduk. Ancak şu anda ilave 300 milyon euro maliyet oluştu. Bunu 4 ortak olarak ödeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim, kim olursa olsun, bu otoyolu ve köprüyü 3.1 milyar eurodan daha aşağıya yapamazdı. Bu kadar iddialıyım" dedi. Peki ya ücret? Şu anda söylenen rakam 15 euro… Ancak Ebru Özdemir bu konuda yeniden çalışma yapıldığı mesajını vererek, şöyle dedi: "Belirlenecek rakamın işletme giderlerinin de altında olmaması lazım. Çalışıyoruz, alınan para kredi ödemesine gidiyor. Yap-İşlet-Devret modeli Türkiye'de çok tartışılıyor. Ama bu şekilde işler hem kaliteli hem de kısa sürede yapılıyor. Dolayısıyla modelde sıkıntı yok. Ani devalüasyon nedeniyle geçiş ücretleri pahalı geliyor."