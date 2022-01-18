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Bakan Derya Yanık açıkladı! Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım yardımı arttı mı, ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Bakan Derya Yanık açıkladı! Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım yardımı arttı mı, ne kadar oldu?

Bakan Derya Yanık açıkladı! Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın 'Evde Bakım Yardımı' hizmetine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aldığı yardım miktarı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım yardımı arttı mı, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım yardımı arttı mı, ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın 'Evde Bakım Yardımı' hizmetine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aldığı yardım miktarı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydeden Derya Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı.

Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 1798 TL'den 2 bin 299,79 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verdiğimiz Evde Bakım Yardımı ödemelerini şubat ayından itibaren yaptığımız artışla birlikte 2 bin 300 TL olarak gerçekleştireceğiz" dedi.

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