Bakan Derya Yanık açıkladı! Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım yardımı arttı mı, ne kadar oldu?

Bakan Yanık ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verdiğimiz Evde Bakım Yardımı ödemelerini şubat ayından itibaren yaptığımız artışla birlikte 2 bin 300 TL olarak gerçekleştireceğiz" dedi.